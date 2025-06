Un dîner presque parfait J2 : Seconde chance

Diffusé le 03/06/2025

Un dîner presque parfait vous offre une édition spéciale "Seconde chance" ! C'est à Colmar, en Alsace, haut lieu de la gastronomie française, que cinq candidats malheureux lors de leur première participation vont avoir l'opportunité de prendre leur revanche culinaire. Yanis, Nicolo, Coco, Maria et Michel devront relever le défi lancé par le chef alsacien Yves Feder et faire preuve de créativité et de détermination pour impressionner leurs convives.