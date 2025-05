Un dîner presque parfait J2 : Spéciale choc des métiers

Lire la vidéo

Diffusé le 08/04/2025

Un dîner presque parfait passe en mode enquête ! Cinq candidats vont devoir exceller en cuisine mais aussi trouver le métier insolite de leurs concurrents. Des points bonus seront attribués aux meilleurs Sherlock Holmes et s’ajouteront à leurs notes finales. Entre une prof de chant, un sapeur-pompier, une sportive, un esthéticien et une plombière, qui séduira les papilles et déjouera les pronostics ? Qui sera le meilleur cuisinier-enquêteur et remportera le titre de meilleur hôte de la semaine ?