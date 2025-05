Un dîner presque parfait J2 : Spéciale dîner gastronomique à moins de dix euros

Un Dîner presque parfait exceptionnel avec des anciens candidats de Top Chef ! Cinq chefs devront rivaliser de créativité pour concocter un menu gastronomique complet avec un budget de seulement 10 euros par personne : Lucie (saison 13), Alexis (saisons 2 et 5), Charline (saison 12), Paul Henri Nos candidats devront faire preuve d'ingéniosité en cuisine et de talent pour créer une ambiance digne des plus grands restaurants étoilés. Entre astuces de chef et créativité culinaire, cette semaine promet d'être un véritable festin pour les yeux et les papilles, le tout à petit prix ! Qui saura créer le meilleur dîner gastronomique à moins de 10 euros ?