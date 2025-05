Un dîner presque parfait J3 : Spéciale champions du Sud

Lire la vidéo

Diffusé le 23/04/2025

Un dîner presque parfait débarque en Provence-Alpes-Côte d'Azur ! Cinq candidats hauts en couleur s'affrontent pour le Mérou d'Or et 1000 euros. Titoff, Leila, Yaniss, Victoire et Audrey rivalisent de talent et d’originalité pour sublimer les saveurs du Sud. Entre recettes traditionnelles, produits locaux et animations déjantées, chacun espère décrocher le titre de meilleur cuisinier du Sud. Qui saura séduire ses convives et remporter la victoire ?