Un dîner presque parfait J4 : Spéciale camping

Diffusé le 22/05/2025

Un dîner presque parfait vous propose une évasion au camping ! Cinq candidats vont tout faire pour convaincre les autres que leur dîner est le meilleur ! Roulotte, tente ou bungalow... ils tenteront de nous prouver qu'il est possible de cuisiner un délicieux menu avec peu d'ustensiles ! Attention toutefois à respecter les valeurs fondamentales du camping : le partage et la convivialité. Lequel d'entre eux saura convaincre ses invités et remportera le titre de meilleur campeur de la semaine ?