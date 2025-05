Un dîner presque parfait J4 : Télé-réalité au camping

Diffusé le 06/03/2025

Un dîner presque parfait pose ses valises en pleine nature pour une compétition spéciale stars de la télé-réalité au camping. Cinq personnalités vont devoir abandonner les strass et les paillettes pour découvrir les joies de la vie en pleine nature : Gary, candidat excentrique des Cinquante, Daniel, qui revient après avoir dévoilé un secret bien gardé il y a 13 ans, les tentatrices Loanne et Mounia, ainsi que Vivian, aussi stratège que séducteur, vont devoir passer derrière les fourneaux et prouver qu’ils ont l’étoffe de véritables campeurs. Qui remportera le titre de meilleur campeur de la semaine ?