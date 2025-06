Un dîner presque parfait J5 : Champion du Nord

Diffusé le 13/06/2025

Un dîner presque parfait débarque dans les Hauts-de-France pour une spéciale champion du Nord. Lou, Quentin, Britanie, Jordan et Marie proposeront des menus inspirés des traditions locales, entre ambiance festive, raffinement et audace culinaire. Du Nord à la Picardie, entre convivialité, authenticité et compétitivité, la bataille pour le titre de Champion du Nord s'annonce plus relevée que jamais. Qui réussira à séduire ses convives et à remporter le Chicon d'Or ?