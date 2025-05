Un dîner presque parfait J5 : Spéciale mariage

Lire la vidéo

Diffusé le 16/05/2025

Un dîner presque parfait célèbre l'amour avec son édition spéciale "Mariage" ! C'est à Paris, capitale de l'amour, que cinq couples de futurs mariés vont s'affronter dans une compétition romantique et gourmande. Adixia et Simon, Christelle et Gilles, Yann et Ugo, Cécile et Manuel ainsi que Noémie et Melvin vont devoir prouver que leur soirée de mariage sera la plus belle de toutes. Les gagnants remporteront le titre convoité de meilleurs hôtes et un chèque de 1 000 euros.