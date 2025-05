Un dîner presque parfait J5 : Spéciale mondial du dîner

Lire la vidéo

Diffusé le 02/02/2024

Brésil, Congo, Belgique, Italie et France s’affrontent à Paris ! 5 cuisiniers amateurs vont devoir représenter leur pays et feront découvrir à leurs convives les richesses gastronomiques et une animation typique de leur nation d’origine.