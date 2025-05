Un, dos, tres S1 E1 - Lever de rideau

Diffusé le 16/11/2012

Comme chaque année, l'École Supérieure des Arts Scéniques est en pleine effervescence. Une centaine de filles et de garçons venus d'horizons divers se pressent aux portes de l'établissement madrilène. Leur but : passer les épreuves d'admission et faire partie des vingt élèves retenus. Danseur, chanteur ou comédien, chacun estime avoir sa place...