Un, dos, tres S1 E12 - Révélations

Diffusé le 23/11/2012

Adela est obligée d'avouer son passé de stripteaseuse à ses collègues. Cette révélation inspire compassion et respect, et tous la soutiennent. Alicia et le Conseil d'Administration imposent pourtant à Carmen le départ de sa protégée. Umberto, un jeune danseur fraîchement arrivé de Cuba, est engagé pour assurer un atelier de rythme afro-cubain...