Un, dos, tres S1 E14 - Grosse fatigue

Diffusé le 26/11/2012

Enchantée par les progrès de ses élèves. Adela décide de leur faire passer un casting pour une comédie musicale. Pedro et Roberto sont en compétition. Suite à l'accident de son père, Lola se partage entre l'école et la maison, où elle assume les tâches ménagères et s'occupe de son petit frère. Par peur de rater ses examens, elle abuse des pilules dopantes...