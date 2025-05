Un, dos, tres S1 E20 - Le verdict

Diffusé le 29/11/2012

Le stress des examens exacerbe les jalousies et les faiblesses. Victime du trac, Ingrid oublie son texte lors de l'épreuve de chant. Pedro et Roberto, qui se disputent les faveurs de Silvia, sont en pleine guerre froide. Adela, en période de sevrage, est tentée de replonger dans l'alcool. Le jour des résultats, Ingrid apprend qu'elle a été recalée à cause de Diana...