Un, dos, tres S1 E9 - Bas les masques

Diffusé le 22/11/2012

Pedro craint que son père découvre qu'il est inscrit à l'École Supérieure des Arts Scéniques et non pas en droit à l'université. De son côté, Ingrid doit se rendre à l'évidence : elle a de sérieuses lacunes en chant. Juan, l'un de ses professeurs, propose de lui donner des cours particuliers, ce qui déclenche très vite une fausse rumeur. Juan et Ingrid seraient amants...