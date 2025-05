Un, dos, tres S2 E1 - Sur les chapeaux de roue !

Diffusé le 30/11/2012

Les vacances sont finies et l'heure de la rentrée a sonné ! Diana apprend que Carmen lui a retiré l'organisation de la comédie musicale pour la confier à Adela et Cristobal. Pedro découvre que Silvia sort avec Roberto et repousse Lola, qui se console dans les bras du premier venu. Juan et Cristobal, temporairement SDF, s'installent chez Gaspar...