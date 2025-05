Un, dos, tres S2 E2 - La sanction

Diffusé le 30/11/2012

La rentrée est mouvementée ! Diana décide de rétrograder Erika, Louisa, Ingrid et Silvia en première année car elle trouve leur niveau de danse insuffisant. Juan, Gaspar et Cristobal se retrouvent à la rue au même moment et décident de louer un appartement ensemble...