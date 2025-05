Un, dos, tres S2 E7 - Branle-bas de combat

Diffusé le 05/12/2012

Gaspar, qui vient de divorcer, accepte de sortir avec Juan et Cristobal pour se changer les idées. Dans un bar, ils surprennent Diana et Cristina en train de s'embrasser. Adela et Cristobal doivent mettre en scène la comédie musicale « Cabaret ». Adela est stressée...