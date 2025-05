Un, dos, tres S3 E8 - Histoire d'eaux

Diffusé le 04/07/2012

Lola s'enfuit avec les 5 000 euros de recette du restaurant. Son patron lui avait confié cet argent pour le déposer à la banque. Ingrid est sauvée in extremis de la noyade. Lola, son père et son frère sont expulsés de leur domicile car ils ne peuvent plus payer le loyer...