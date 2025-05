Un, dos, tres S4 E12 - L'homme invisible

Diffusé le 07/01/2013

Cristobal perd confiance en lui et sombre dans la dépression. Diana organise un dîner avec une de ses amies pour lui changer les idées mais c'est Juan qui en profite. Antonio découvre que Pedro fait du strip-tease pour gagner sa vie et Roberto apprend que son fils va partir à Hong Kong avec sa mère et son beau-père. Pavel tente de reconquérir Silvia...