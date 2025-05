Un, dos, tres S4 E14 - Nuit de folie

Diffusé le 08/01/2013

Pedro fait tout pour gâcher la complicité entre Lola et David, un célèbre réalisateur qui la couvre de cadeaux. Cristobal se retrouve dans le même lit que Raoul et découvre avec stupeur qu'il est peut-être devenu homosexuel. Horacio prend la défense d'Ingrid, accusée de vol et menacée d'expulsion. Marta apprend qu'Adela ne reviendra pas à l'école...