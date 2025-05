Un, dos, tres S4 E16 - La fin justifie les moyens

Lire la vidéo

Diffusé le 09/01/2013

J.J. et Juan utilisent l'argent du voyage à Berlin pour jouer au casino. Silvia est stupéfaite lorsqu'elle découvre que Pavel est marié et père d'un enfant. Horacio avoue à Carmen qu'il a volé le violon pour régler une dette. Suite au départ d'Adela, Diana accepte de s'occuper d'un séminaire sur l'histoire de la danse. Cristobal lui offre son aide et ils se rapprochent...