Un, dos, tres S4 E17 - La crise

Lire la vidéo

Diffusé le 10/01/2013

Le baiser que Diana et Cristobal ont échangé est source de discorde. Juan est furieux et Diana est incapable d'assurer ses cours. Marta et Roberto ont passé un casting ensemble. Roberto n'a pas été retenu mais il s'arrange pour évincer son rival afin d'obtenir le rôle. Pedro tente de réconcilier ses parents, qui sont sur le point de se séparer...