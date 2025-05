Un, dos, tres S4 E23 - Réconciliation

Diffusé le 15/01/2013

Pedro, Pavel et Roberto se font piéger par un adolescent et sont accusés à tort de vol. Horacio réussit à les tirer d'affaire. J.J. a de gros soucis à cause de la campagne de publicité à laquelle elle a participé en cachette. Lola donne des cours de flamenco et Ingrid se réconcilie avec son père lorsqu'elle découvre que son petit-ami est handicapé...