Un, dos, tres S4 E24 - L'imposteur

Lire la vidéo

Diffusé le 15/01/2013

Les finances de l'école sont aux plus bas et les professeurs ne sont plus payés. Certains élèves tentent de sauver l'établissement en postulant à un concours organisé par le Ministère de l'Environnement. Alicia est stupéfaite lorsqu'elle découvre qu'Horacio a menti sur son identité. Les relations entre Lola et sa belle-mère sont toujours aussi tendues...