Un, dos, tres S4 E7 - Un jeu dangereux

Diffusé le 13/07/2012

Juan annonce à Ingrid que Diana s'est réinstallée dans l'appartement. Carmen décide d'annuler l'inauguration du théâtre car aucun spectacle n'est prévu. Malgré leurs différends, Alicia et Adela décident d'assurer le show ensemble. Ingrid surprend Silvia et Pavel, Lola s'inquiète pour son frère et Adela fait une découverte bouleversante au sujet de Marta...