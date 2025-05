Un, dos, tres S4 E8 - Le chef d'œuvre

Diffusé le 13/07/2012

Diana attend des nouvelles de son bébé, qui a cessé de respirer. Lorsqu'elle apprend que son fils est sauvé, elle décide de le faire baptiser, au grand dam de Juan. Marta se met en danger pour décrocher un rôle de marginale. Furieuse, Adela décide de porter plainte contre Horacio. Silvia et Ingrid présentent leurs courts-métrages, et Pedro et Lola se rapprochent...