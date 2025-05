Un, dos, tres S4 E9 - Strip-tease

Diffusé le 13/07/2012

Diana décide de reprendre les cours plus tôt que prévu mais elle a du mal à concilier son travail et son nouveau rôle de maman. La mère d'Ingrid s'enfuit de l'hôpital psychiatrique et se réfugie chez sa fille. Pedro s'aperçoit que la canette dans laquelle il cachait toutes ses économies a disparu. Diana et J.J. découvrent qu'il travaille dans un club de strip-tease...