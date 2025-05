Un, dos, tres S5 E12 - Le scoop

Diffusé le 23/01/2013

Jonatan est de plus en plus amoureux de Silvia. Tandis qu'une rumeur se répand à propos du futur mariage de Lola et Pedro, Ingrid se cache dans les coulisses du théâtre pour filmer les préparatifs de la pièce jouée par la troupe. Roberto doit travailler pour payer ses frais de scolarité...