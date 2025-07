Un jour, un doc Beauté, minceur : les nouveaux marchands de rêve (2/2)

Diffusé le 22/08/2024

Grands débats de société, nouvelles tendances, retour sur des évènements marquants et des faits divers hors normes, ou encore récits de vie des people et des têtes couronnées, « Un jour, un doc » propose tous les après-midis une grande variété de documentaires et de sujets qui font vibrer le cœur des Français. Chaque jour, partez à la découverte d’histoires et de personnages incroyables en France ou à l’étranger.