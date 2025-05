Un monde en feu S2 E5

Lire la vidéo

Diffusé le 13/08/2023

Alors que le siège de Tobrouk s'éternise, la distillerie d’eau de l'unité d’Harry est touchée et le rationnement est de nouveau à l’ordre du jour ; le moral des soldats est au plus bas. Kasia est confrontée à de nouvelles horreurs de la guerre à Manchester, tandis qu’en France, une romance naît entre David et Henriette.