Un monde en feu S2 E6

Diffusé le 20/08/2023

Harry est contraint par sa hiérarchie de retourner à Manchester, mais Kasia de son côté est déterminée à rejoindre la Pologne pour poursuivre son action de résistance. Toujours en Europe, Marga et Henriette doivent chacune s'enfuir, tandis qu’en Afrique du Nord, la situation devient de plus en plus brutale pour Rajib…