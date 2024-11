Un Noël d'amour et d'amitié Un Noël d'amour et d'amitié

Tout va bien pour Ashley : son agence d'événementiel fonctionne bien et elle travaille avec Liam, son meilleur ami. Les fêtes de fin d'année approchent et, après avoir vu que Grant, son amour de jeunesse, est dans leur ville natale, Ashley part là-bas dans l'espoir de le croiser et, qui sait, de renouer avec lui. Pourtant, les choses ne vont pas se passer comme elle l'avait imaginé...