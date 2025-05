Un Noël dans le Montana Un Noël dans le Montana

Sara, conseillère financière prometteuse, se rend dans le Montana pour aider Travis Carson et sa famille à obtenir un prêt et garantir la survie du ranch familial. La solution la plus évidente étant d’avoir recours à un plan de licenciement massif, Sara compte sur une solution plus humaine. À l’approche de Noël, accompagnée de sa fille Chloé, elle part donc à la découverte d’une nouvelle ville et d’une philosophie de vie bien éloignée de la sienne…