Un Noël en Écosse Un Noël en Écosse

Diffusé le 13/11/2022

Lucy, professeure d'archéologie, passe ses vacances de Noël dans les Highlands écossais. Elle recherche les ruines d'un sanctuaire dédié à la déesse Beira, reine de l'hiver, qui lui permettrait de sauver son poste à l’université. Elle s'installe dans un manoir tenu par la turbulente Edina McAvoy, qui croit que celui-ci est hanté par le fantôme de son mari. Lucy fait appel au fils d'Edina, Duncan, propriétaire d'une distillerie en difficulté, pour l'aider à explorer les sites potentiels…