Un prof pas comme les autres 3

Diffusé le 05/08/2019

Zeki Müller, ancien braqueur devenu prof au collège et lycée Goethe après sa sortie de prison, se retrouve de nouveau au centre de péripéties hautes en couleur où interviennent des chiens, Superman et Faust 2, tandis qu'il essaie tant bien que mal de faire passer leur bac à Chantal, Danger, Zeynep, Burak et les autres. Débordé, comme le proviseur Gudrun Gerster, il va tenter des méthodes peu conventionnelles qui ne seront pas forcément du goût de sa nouvelle collègue Biggi Enzberger.