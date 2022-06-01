Un p'tit truc en plus, bien plus qu'un film Un p'tit truc en plus, bien plus qu'un film

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À l’occasion des 2 ans de la sortie en salle de « Un p’tit truc en plus », et des premières actions concrètes menées par la Fondation créée par Artus, découvrez les coulisses de ce projet fou auquel peu de personnes croyaient. En quoi « Un p'tit truc en plus », et ses 11 millions d’entrées, est-il devenu un phénomène qui a fait évoluer le regard de la société sur le handicap ? Comment ces comédiens en situation de handicap ont-ils vécu cette aventure hors-normes ? Comment leur vie a-t-elle changé depuis le film ?