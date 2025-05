Interview Uncut : 20 minutes de vérité S1 E9 - Vivian & Gary

Diffusé le 13/02/2024

L’infernal Vivian se met à nu et dévoile une personnalité qui se révèle être bien plus calme et posée que ce qu’il a montré à la télévision. Il revient sur ses carences affectives, qui expliquent aujourd’hui la carapace qu’il s’est créée.