Under the dome S3 E12 - Question de survie

Lire la vidéo

Diffusé le 03/09/2015

Christine a tué Eva et mis son enfant dans un cocon pour procéder au transfert final d'une reine à l'autre. Ce processus accélère la calcification du dôme et Joe n'a plus que 24 heures pour le détruire avant que la population ne meure asphyxiée.