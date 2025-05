Une ambition intime Bande-Annonce

Ils sont tous candidats à la Présidence de la République, mais qui sont-ils vraiment ? Dans « Une ambition intime », Karine Le Marchand dresse des portraits humains, émouvants, drôles parfois, authentiques toujours, de celles et ceux qui ont pris la décision d'accéder à la plus haute fonction de la République.Qui sont ces femmes et ces hommes qui souhaitent nous gouverner ? C'est sans fard et avec sincérité qu'ils ont décidé de prendre la parole pour nous dévoiler leur enfance, leur histoire, leurs passions, dessinant, grâce aussi aux témoignages de leurs proches, leur personnalité et les ressorts de leur ambition.