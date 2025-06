Une ambition intime Partie 2

Diffusé le 01/06/2025

Depuis la dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024, le paysage politique français a été chamboulé : en moins d’un an, trois Premiers ministres et gouvernements se sont succédé causant inquiétude et colère chez les Français. Dans cet écosystème mouvementé, des femmes et des hommes ont émergé par leur personnalité autant que pour leurs idées. Découvrez le portrait de ces personnalités qui passionnent le débat politique en France : - Jordan Bardella, président du Rassemblement National et député européen, - Gérald Darmanin, ministre de la Justice, - Sandrine Rousseau, députée de Paris Europe-Écologie Les verts et présidente de la commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, - Fabien Roussel, Secrétaire national du Parti Communiste Français et Maire de la commune de Saint-Amand-les-Eaux.