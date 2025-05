Une famille vraiment Loud Un héros encombrant

Lincoln et Clyde réussissent à éviter le cours de gym et décident d'assister à une émission de Rip Hardcore. Cependant, leur présence entraîne le licenciement de Rip, et Lincoln, se sentant coupable, l'invite à vivre chez les Loud temporairement.