Une question d'honneur Épisode 71

Lire la vidéo

Zeliha, son mari Hasan et leurs fils Yiğit et Emir s’installent à Istanbul pour un nouveau départ. Avec l’aide de Sadullah, un homme influent, Hasan ouvre une bijouterie. Mais tout bascule lorsque celle-ci est cambriolée et qu’il perd tout. Ruiné, il met fin à ses jours. Brisés, ses fils jurent de venger son honneur. Yiğit plonge dans le crime, tandis qu’Emir devient procureur pour rétablir la justice par la loi. Entre loyauté, amour et trahisons, leur affrontement devient inévitable. Jusqu'où iront-ils pour l'honneur ?