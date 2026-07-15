Une saison au zoo S9 E1

Chargement

Diffusé le 28/08/2018

Cyril s’occupe la lionne Awa, qui a un problème à l’œil, discute du transfert des lionceaux vers leur nouvel enclos et examine la mandrill Crevette, qui doit mettre bas et a un abcès à la joue. Au complexe aquatique, Bérénice entraîne l’otarie Tanguy, avec Amandine et Fabien. Cyril et Romain soignent le bébé hippo Kiboko puis contrôlent les ours bruns Ivan et Igor après leur castration. Cyril, le soigneur, et Claude font rentrer les éléphants Boubou et Boten dans la bonne humeur.