Une saison au zoo Épisode 3

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Journée stressante pour Romain qui passe aujourd’hui son habilitation sur le secteur rhinocéros avec Pich. Jeanne et sa stagiaire tentent de rentrer le couple d’oiseaux agamis qu’elles appâtent avec des vers de farine. Sur l’enclos des pandas roux, Bérénice et Jonathan entraînent Yang et Sangha à rentrer dans leur caisse de transport mais rien ne se passe comme prévu. Pich et Paul pèsent les fourmiliers, mais la balance ne fonctionne pas. Urgence chez les girafes : le girafon nouveau-né est en danger.