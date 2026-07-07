Une saison au zoo Épisode 31

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Diffusé le 05/06/2018

Cyril tente une nouvelle prise de sang pour poser un diagnostic sur l’otarie Lucky, paralysée de l’arrière-train. Au vivarium, Jeanne assiste à la mue d’un serpent qu’elle aide avec un spray d’eau. Charlotte s’occupe de l’animation hippopotames avec plus d’aisance. Mélanie alerte Pich et Cyril pour une conure qui pourrait avoir un œuf coincé. Aurélie fait examiner une chauve-souris blessée. Lori, la stagiaire, découvre les primates avec Marie et nettoie l’enclos des paresseux.