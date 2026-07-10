Une saison au zoo S8 E43

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Diffusé le 21/06/2018

Pich, Marion et Jonathan tentent d’attraper Josie et José, les alpagas, pour la tonte. Brice demande à Cyril, le soigneur, de les maintenir afin de les tondre et de limer leurs dents. Charlotte et Romain nourrissent la petite chouette recueillie avant de l’emmener en refuge. Chez les loutres asiatiques, Claude et Cyril peinent à faire rentrer les deux mâles avant leur départ. Geoffrey, lui, fait face à Yabu, le lion, qui refuse de rentrer dans sa cage et fait jeûner toute sa famille.