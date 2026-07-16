Une saison au zoo S9 E7

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Béranger et Mathilde aident les huit tortues à carapaces étoilées et léopard à sortir de leur enclos. Cyril présente à Aurélie et Pich' les loges où résident désormais les trois lionceaux blancs. La visite de l'île des perroquets est délicate pour Mathilde qui a oublié ses bottes. Au complexe aquatique, Bérénice s'efforce d'entraîner Tanguy à monter sur la palette de pesée. Axel découvre la pesée des oiseaux tandis que Jeanne et Marion fabriquent un hamac en tuyau de pompier pour les singes colobes.