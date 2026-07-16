Une saison au zoo S9 E8

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Diffusé le 04/09/2018

Charlotte affronte deux rentrées compliquées : celle des girafes avec Uzul et celle des lions avec Jabu, deux mâles particulièrement récalcitrants. Aurélie et une soigneuse calédonienne observent Maurice le saïmiri. Pich' présente à Charlotte la nouvelle installation des lions. Au secteur aquatique, Bérénice supervise l'entraînement aquatique de Fabien. Jeanne, accompagnée de soigneurs nouméens, installe Lady et Gaga, les tatous stars, dans leur enclos extérieur et attirent l'attention.