Une saison au zoo S9 E14

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Diffusé le 12/09/2018

Eva accompagne Bérénice pour inspecter l'enclos des loups et tigres blancs ; elle s'attache à Hadès, surnommé "chaton". Jeanne aménage un espace pour les bébés tortues, tandis que Mathilde participe aux soins des éléphants avec Sabrina. Geoffrey doit faire rentrer les trois lions qui sont apeurés par la présence d’Ebo, le nouveau lion jaune, dans la loge voisine. Cyril organise une réunion sécurité suite à un accident dans un zoo belge. Pich s'occupe des hippopotames et des ours.