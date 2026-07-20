Une saison au zoo S9 E15

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Diffusé le 13/09/2018

Ce matin, Bérénice constate que Lucky, en période de rut, est peu enclin à sortir du bassin. Elle laisse son "z'amour" tranquille et visite Hadès le tigre et Taïko l'ours polaire. Sabrina et Mélanie, kinésiologue, s'occupent de Boubou l'éléphant. Accompagnée de Jonathan, Bérénice propose des enrichissements à Walt la loutre et Taïko. Charlotte forme Béranger pour qu'il la remplace sur le spectacle serpents dès le lendemain. Finalement, Bérénice réussit à faire sortir Lucky de l'eau !